Телеканалы Турции остановили трансляции протестов в поддержку мэра Стамбула

Турецкие телеканалы остановили прямые трансляции митингов и протестов. Также отключили эфиры у Дворца правосудия в Стамбуле, где люди ожидают решение суда о мере пресечения мэра Экрема Имамоглу.

На государственных, частных и оппозиционных каналах продолжаются обсуждения внутренней политической ситуации. В эфире участвуют эксперты, но вместо трансляций показывают записи выступлений политиков и ранее произошедшие события.

При этом администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла слухи о давлении на телеканалы с требованием прервать эфиры протестов в поддержку Имамоглу.