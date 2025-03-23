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23 марта, 03:49

Телеканалы Турции остановили трансляции протестов в поддержку мэра Стамбула

Турецкие телеканалы остановили прямые трансляции митингов и протестов. Также отключили эфиры у Дворца правосудия в Стамбуле, где люди ожидают решение суда о мере пресечения мэра Экрема Имамоглу.

На государственных, частных и оппозиционных каналах продолжаются обсуждения внутренней политической ситуации. В эфире участвуют эксперты, но вместо трансляций показывают записи выступлений политиков и ранее произошедшие события.

Протестующие в поддержку мэра Стамбула вступили в стычки с полицией
Протестующие в поддержку мэра Стамбула вступили в стычки с полицией

При этом администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла слухи о давлении на телеканалы с требованием прервать эфиры протестов в поддержку Имамоглу.

Напомним, прокуроры допросили мэра Стамбула и сейчас требуют его ареста. Суд должен вынести решение о мере пресечения утром 23 марта. Имамоглу обвиняют в коррупции и содействии террористической деятельности. Он не признаёт вину и настаивает на своей правоте.

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Telegram / SHOT

Лия Мурадьян
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