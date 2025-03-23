Прокуратура допросила мэра Стамбула Имамоглу в городском суде
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / idiltoffolo
Прокуроры завершили допрос задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в городском Дворце правосудия. Об этом информировал телеканал Habertürk, ссылаясь на источники.
Решение суда о мере пресечения в отношении Имамоглу на время следствия ожидают в воскресенье утром. Действующего мэра турецкого города привезли во Дворец правосудия из стамбульского управления безопасности, где он находился с среды.
Напомним, мэра Стамбула задержали по делу о коррупции, взяточничестве, подкупе и поддержке террористической деятельности. В своих показаниях Имамоглу опроверг связь с террористическими группами и раскритиковал методы своего задержания. После задержания в турецкой столице вспыхнули протесты, сопровождающиеся стычками с полицией.