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22 марта, 22:04

Прокуратура допросила мэра Стамбула Имамоглу в городском суде

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / idiltoffolo

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / idiltoffolo

Прокуроры завершили допрос задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в городском Дворце правосудия. Об этом информировал телеканал Habertürk, ссылаясь на источники.

Решение суда о мере пресечения в отношении Имамоглу на время следствия ожидают в воскресенье утром. Действующего мэра турецкого города привезли во Дворец правосудия из стамбульского управления безопасности, где он находился с среды.

Стало известно, в чём подозревается задержанный мэр Стамбула
Стало известно, в чём подозревается задержанный мэр Стамбула

Напомним, мэра Стамбула задержали по делу о коррупции, взяточничестве, подкупе и поддержке террористической деятельности. В своих показаниях Имамоглу опроверг связь с террористическими группами и раскритиковал методы своего задержания. После задержания в турецкой столице вспыхнули протесты, сопровождающиеся стычками с полицией.

Лия Мурадьян
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