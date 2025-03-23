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23 марта, 01:46

Турецкая прокуратура требует ареста задержанного мэра Стамбула

Прокуратура Турции просит суд арестовать мэра Стамбула Имамоглу

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Обложка © ТАСС / Zuma

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Обложка © ТАСС / Zuma

Турецкая прокуратура обратилась в суд с требованием арестовать действующего мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщает CNN Türk.

Ему предъявлены обвинения в причастности к коррупционным схемам и поддержке террористической деятельности. Однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято, и судебные органы продолжают рассматривать ходатайство.

Задержанный мэр Стамбула Имамоглу не признал связи с террористами
Задержанный мэр Стамбула Имамоглу не признал связи с террористами

Ситуация вокруг Имамоглу, который считается одним из главных политических оппонентов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, вызвала широкий резонанс в обществе. В Стамбуле уже третий день продолжаются массовые протесты. Основными участниками акций стали студенты, которые вышли на улицы, выражая несогласие с действиями властей. По сообщениям местных СМИ, 21 марта полиция задержала более 340 человек в ходе разгона протестных акций.

Артём Гапоненко
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