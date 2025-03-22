Массовые протесты в Турции продолжаются третий день, сотни человек задержаны

В пятницу, 21 марта, турецкая полиция арестовала 343 человека в ходе протестных акций. Задержания были произведены в результате совместного расследования муниципалитета и Генеральны прокуратур Стамбула, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

«343 подозреваемых были задержаны в ходе акций протеста, которые прошли вчера вечером в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталье, Чанаккале, Эскишехире, Конье и Эдирне. Мы не оставим ни малейшего шанса тем, кто стремится нарушить общественный порядок, угрожает миру и безопасности нашей страны, ищет хаоса и провокаций», — написал он.