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22 марта, 12:22

Массовые протесты в Турции продолжаются третий день, сотни человек задержаны

Глава МВД Турции сообщил о задержании 343 участников протестов

В пятницу, 21 марта, турецкая полиция арестовала 343 человека в ходе протестных акций. Задержания были произведены в результате совместного расследования муниципалитета и Генеральны прокуратур Стамбула, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

«343 подозреваемых были задержаны в ходе акций протеста, которые прошли вчера вечером в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталье, Чанаккале, Эскишехире, Конье и Эдирне. Мы не оставим ни малейшего шанса тем, кто стремится нарушить общественный порядок, угрожает миру и безопасности нашей страны, ищет хаоса и провокаций», написал он.

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Напомним, что в Стамбуле начались протесты после ареста мэра города и главного политического противника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — Экрема Имамоглу. Студенты вышли на улицы, что привлекло внимание полиции. Вокруг муниципалитета были усилены меры безопасности, а близлежащие улицы закрыты для автомобилей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

Наталья Афонина
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