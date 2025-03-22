Массовые протесты в Турции продолжаются третий день, сотни человек задержаны
Глава МВД Турции сообщил о задержании 343 участников протестов
В пятницу, 21 марта, турецкая полиция арестовала 343 человека в ходе протестных акций. Задержания были произведены в результате совместного расследования муниципалитета и Генеральны прокуратур Стамбула, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
«343 подозреваемых были задержаны в ходе акций протеста, которые прошли вчера вечером в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталье, Чанаккале, Эскишехире, Конье и Эдирне. Мы не оставим ни малейшего шанса тем, кто стремится нарушить общественный порядок, угрожает миру и безопасности нашей страны, ищет хаоса и провокаций», — написал он.
Напомним, что в Стамбуле начались протесты после ареста мэра города и главного политического противника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — Экрема Имамоглу. Студенты вышли на улицы, что привлекло внимание полиции. Вокруг муниципалитета были усилены меры безопасности, а близлежащие улицы закрыты для автомобилей.
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