Россиянам рассказали, не опасно ли ехать в Турцию во время протестов

Несмотря на волнения в Турции, российские туристы продолжают активно ездить в страну, особенно в прибрежные зоны. Протесты не затрагивают туристические районы, заявил Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Тем не менее путешественникам советуют избегать массовых мероприятий.

«Протесты в Турции не оказывают значительного влияния на планы российских туристов по посещению страны», — сказал эксперт в беседе с URA.ru.

По его информации, основная часть российских туристов выбирает для отдыха прибрежные зоны Турции, такие как Анталья, Бодрум и Даламан. Что касается Стамбула, то протесты там носят ограниченный характер и не затрагивают туристические районы города.