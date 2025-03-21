Россиянам рассказали, не опасно ли ехать в Турцию во время протестов
Эксперт Горин: Протесты в Турции не влияют на жизнь в туристических районах
Несмотря на волнения в Турции, российские туристы продолжают активно ездить в страну, особенно в прибрежные зоны. Протесты не затрагивают туристические районы, заявил Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Тем не менее путешественникам советуют избегать массовых мероприятий.
«Протесты в Турции не оказывают значительного влияния на планы российских туристов по посещению страны», — сказал эксперт в беседе с URA.ru.
По его информации, основная часть российских туристов выбирает для отдыха прибрежные зоны Турции, такие как Анталья, Бодрум и Даламан. Что касается Стамбула, то протесты там носят ограниченный характер и не затрагивают туристические районы города.
Напомним, в Стамбуле вспыхнули протесты после задержания мэра города и главного политического оппонента президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — Экрема Имамоглу. Студенты начали протестовать на улицах города, что привлекло внимание полиции Стамбула. Вокруг муниципалитета были усилены меры безопасности, а соседние улицы закрыты для автомобильного движения.