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21 марта, 15:24

Россиянам рассказали, не опасно ли ехать в Турцию во время протестов

Эксперт Горин: Протесты в Турции не влияют на жизнь в туристических районах

Несмотря на волнения в Турции, российские туристы продолжают активно ездить в страну, особенно в прибрежные зоны. Протесты не затрагивают туристические районы, заявил Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Тем не менее путешественникам советуют избегать массовых мероприятий.

«Протесты в Турции не оказывают значительного влияния на планы российских туристов по посещению страны», — сказал эксперт в беседе с URA.ru.

По его информации, основная часть российских туристов выбирает для отдыха прибрежные зоны Турции, такие как Анталья, Бодрум и Даламан. Что касается Стамбула, то протесты там носят ограниченный характер и не затрагивают туристические районы города.

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Напомним, в Стамбуле вспыхнули протесты после задержания мэра города и главного политического оппонента президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — Экрема Имамоглу. Студенты начали протестовать на улицах города, что привлекло внимание полиции Стамбула. Вокруг муниципалитета были усилены меры безопасности, а соседние улицы закрыты для автомобильного движения.

Александра Мышляева
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