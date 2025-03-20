«Никогда не вмешиваемся в чужие дела»: Кремль назвал протесты в Турции внутренним делом Анкары
Кремль считает протесты в Турции внутренним делом государства
Протесты в Турции. Обложка © ТАСС / Zuma
Президент РФ Владимир Путин не станет обсуждать с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом проблему протестов в республике. Кремль считает, что это является личным делом Анкары и не стоит туда вмешиваться. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Нет, это не может и не будет поводом для телефонного разговора. Это суверенное дело Турции. Мы всегда говорили, что очень не любим, когда нам говорят, как жить. И мы никогда не вмешиваемся в чужие внутренние дела», — подчеркнул он.
Напомним, в конце февраля Эрдоган принял в Анкаре председателя Совфеда Валентину Матвиенко, которая передала устное послание от Владимира Путина. Оно касалось российско-турецких отношений и актуальных событий в мире. В ходе встречи Эрдоган назвал Путина другом и пригласил в Турцию. Президент РФ знает о приглашении, но конкретных сроков поездки не называет. Тем временем в Стамбуле вспыхнули протесты после задержания мэра города и главного политического оппонента президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — Экрема Имамоглу. Студенты вышли на улицы города, после чего в акцию вмешалась стамбульская полиция.