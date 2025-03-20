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20 марта, 10:26

«Никогда не вмешиваемся в чужие дела»: Кремль назвал протесты в Турции внутренним делом Анкары

Кремль считает протесты в Турции внутренним делом государства

Протесты в Турции. Обложка © ТАСС / Zuma

Протесты в Турции. Обложка © ТАСС / Zuma

Президент РФ Владимир Путин не станет обсуждать с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом проблему протестов в республике. Кремль считает, что это является личным делом Анкары и не стоит туда вмешиваться. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Нет, это не может и не будет поводом для телефонного разговора. Это суверенное дело Турции. Мы всегда говорили, что очень не любим, когда нам говорят, как жить. И мы никогда не вмешиваемся в чужие внутренние дела», — подчеркнул он.

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Напомним, в конце февраля Эрдоган принял в Анкаре председателя Совфеда Валентину Матвиенко, которая передала устное послание от Владимира Путина. Оно касалось российско-турецких отношений и актуальных событий в мире. В ходе встречи Эрдоган назвал Путина другом и пригласил в Турцию. Президент РФ знает о приглашении, но конкретных сроков поездки не называет. Тем временем в Стамбуле вспыхнули протесты после задержания мэра города и главного политического оппонента президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — Экрема Имамоглу. Студенты вышли на улицы города, после чего в акцию вмешалась стамбульская полиция.

Александр Юнашев
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