«Никогда не вмешиваемся в чужие дела»: Кремль назвал протесты в Турции внутренним делом Анкары

Президент РФ Владимир Путин не станет обсуждать с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом проблему протестов в республике. Кремль считает, что это является личным делом Анкары и не стоит туда вмешиваться. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Нет, это не может и не будет поводом для телефонного разговора. Это суверенное дело Турции. Мы всегда говорили, что очень не любим, когда нам говорят, как жить. И мы никогда не вмешиваемся в чужие внутренние дела», — подчеркнул он.