В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Турцию

У президента России Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Турцию, однако конкретные сроки визита пока не согласованы. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Есть, действительно, действующее приглашение президенту. Он с признательностью принял это приглашение. Вместе с тем пока по дипломатическим каналам сроки визита ещё не согласованы», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.