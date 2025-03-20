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20 марта, 10:00

В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Турцию

Песков: Конкретные сроки визита Путина в Турцию пока не определены

У президента России Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Турцию, однако конкретные сроки визита пока не согласованы. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Есть, действительно, действующее приглашение президенту. Он с признательностью принял это приглашение. Вместе с тем пока по дипломатическим каналам сроки визита ещё не согласованы», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Песков также добавил, что контактов Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на текущей неделе не запланировано.

Напомним, в конце февраля Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре председателя Совфеда Валентину Матвиенко, которая передала устное послание от Владимира Путина. Оно касалось российско-турецких отношений и актуальных событий в мире. В ходе встречи Эрдоган тогда назвал Путина другом и пригласил в Турцию.

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Кremlin.ru

Наталья Демьянова
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