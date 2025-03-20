В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Турцию
Песков: Конкретные сроки визита Путина в Турцию пока не определены
У президента России Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Турцию, однако конкретные сроки визита пока не согласованы. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Есть, действительно, действующее приглашение президенту. Он с признательностью принял это приглашение. Вместе с тем пока по дипломатическим каналам сроки визита ещё не согласованы», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Песков также добавил, что контактов Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на текущей неделе не запланировано.
Напомним, в конце февраля Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре председателя Совфеда Валентину Матвиенко, которая передала устное послание от Владимира Путина. Оно касалось российско-турецких отношений и актуальных событий в мире. В ходе встречи Эрдоган тогда назвал Путина другом и пригласил в Турцию.