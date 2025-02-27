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Регион
27 февраля, 15:51

Турция выразила готовность отправить военных на Украину после завершения конфликта

Эрдоган обсудил с Лавровым и Зеленским отправку турецких войск на Украину

Турция заявила о готовности отправить свои войска на Украину после урегулирования конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в Анкаре.

В материале отмечается, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже обсудил возможность отправки на территорию Незалежной своих военных в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Единственное условие Анкары — турецкая сторона должна быть непосредственным участником подготовки и консультаций по формированию миссии. В противном случае государство откажется от участия в данной инициативе.

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский встретился с президентом Эрдоганом. Он убыл в Стамбул во время переговоров России и США. Представители украинской и турецкой сторон обсудили украинский конфликт в закрытом режиме. Поездка стала настоящим спасением для главы киевского режима. В то же время Эрдоган расстроился, что переговоры прошли в Эр-Рияде, а не в турецком Стамбуле.

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Shutterstock / FOTODOM / Romy.Estradha

Ольга Сливченко
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