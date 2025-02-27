Турция выразила готовность отправить военных на Украину после завершения конфликта

Турция заявила о готовности отправить свои войска на Украину после урегулирования конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в Анкаре.

В материале отмечается, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже обсудил возможность отправки на территорию Незалежной своих военных в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с главой киевского режима Владимиром Зеленским.