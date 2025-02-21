Сходка обиженных: Как Лондон и Анкара наносят Эр-Рияду удар в спину Политолог Дмитрий Родионов — о признаках новой геополитической оси Украина – Турция – Англия и попытках сорвать мирные переговоры. 20 февраля, 21:25 Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается найти поддержку в Турции у Реджепа Эрдогана. Обложка © ТАСС / ЕРА / NECATI SAVAS

Турция должна стать одним из гарантов безопасности Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, побывавший на днях в Анкаре. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган Зеленского поддержал, отметив, что Анкара является «идеальным местом» для возможных переговоров РФ и США.

Что это было? Зачем Зеленский вдруг полетел в Турцию на фоне российско-американских переговоров?

Понятно, что обижаться обоим есть на что: Зеленский возмущён тем, что судьба Украины решается без него, а Эрдоган больно расстроен тем, что Стамбул перестал быть главной переговорной площадкой, и не первый год пытается вернуть этот статус. Но надо полагать, что оба они реалисты и понимают, что Вашингтон и Москва не намерены приглашать к переговорам кого бы то ни было ещё.

Однако смирились ли они с этим? Вряд ли. Вряд ли Зеленский приезжал, чтобы пожаловаться Эрдогану и поплакаться ему в жилетку. Можно, конечно, предположить, что это был публичный демарш — неслучайно встреча происходила параллельно российско-американским переговорам в Эр-Рияде. Но складывается впечатление, что за этим могут последовать какие-то уже не только символические шаги.

В пользу этой версии говорит неофициальный визит в Анкару в то же самое время главы британской разведки Ричарда Мура. В телеграм-каналах сразу появилась информация, что тот планирует ряд встреч как публичных, так и непубличных. В том числе с Эрдоганом и Зеленским.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с Зеленским. Фото © ТАСС / Francisco Seco

Надо понимать, что это уже не чисто символическая встреча. Эксперты не первый год говорят о существовании геополитической оси, выстраиваемой Британией, Турцией и Украиной. Впрочем, до сего момента она не заявляла о себе как о некоем союзе, который публично осуществляет общую политику. Но сегодня на фоне раздрая, происходящего внутри Коллективного Запада, кажется, что Лондону пришло время продемонстрировать новый формат своего влияния в Евразии.

Стоит напомнить, что дружба Британии с Турцией против России — явление с многолетней, даже многовековой историей. В XIX веке Британская империя вела против Российской так называемую Большую игру в Закавказье и Средней Азии. Турция с её амбициями по вытеснению России была одним из её важнейших инструментов в этой борьбе. Уже тогда британская корона задумывалась о единой геополитической оси «Большого междуморья» от Балтийского моря до Чёрного: Лондон – Варшава – Стамбул. И главным противником виделась именно Россия.

Сегодня история во многом повторяется. Тем более что и Лондон, и Анкара обоснованно испытывают фантомные боли по утраченному имперскому могуществу, находятся в противоречиях с остальным Коллективным Западом: как с Евросоюзом, так и со Штатами.

Анкара всегда поддерживала Британию, когда та ещё была в ЕС, в её спорах с Брюсселем. В ответ Лондон всегда воздерживался от общеевропейской критики политики Эрдогана, его действий в Сирии и Ливии, шантажа ЕС с беженцами и т.д. Если вся Европа закрыла глаза на попытку переворота в 2016-м, то Британия выступила на стороне Эрдогана, отправив в Анкару занимавшего тогда пост главы МИД Бориса Джонсона (правнука министра внутренних дел в правительстве последнего великого визиря Османской империи — Али Кемаля). А организовывал поездку друг Эрдогана и ярый пантюркист, тогдашний посол Британии в Турции — Ричард Мур, который уже в то время активно продавливал концепцию помощи Турции стать ведущим региональным игроком в противовес России.

Глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричард Мур. Фото © ТАСС / АР / Matt Dunham

Спустя четыре года, когда он стал главой МИ-6, снова заговорили о том, что Лондон руками турецкой разведки активно начинает действовать против России как в Закавказье и Средней Азии, так и в Северном Причерноморье, которое тогда (помимо Крыма) всё ещё принадлежало Украине.

Примером сотрудничества можно назвать попытку переворота в Казахстане в 2020 году, за которой отчётливо видны уши британской и турецкой разведок.

Украина и Крым — отдельная тема. Анкара с первых дней независимости Украины начала охаживать Киев, особо активно работая в Крыму через крымско-татарскую общину. Именно турки продвигали там запрещённый в России, но тогда ещё легальный на Украине Меджлис* и такие экстремистские структуры, как «Хизб ут-Тахрир»*, фактически содержа всю эту братию на свои деньги. Это продолжилось и после присоединения Крыма к России, только уже на территории Херсонской области, где Киев решил создать некую «крымско-татарскую автономию». Разумеется, за счёт Эрдогана.

Киев оказался вовлечён и в совместную кипучую британо-турецкую деятельность. В 2020 году Зеленский ездил в Лондон, где встречался с Муром в штаб-квартире МИ-6, что породило слухи о том, что он завербован. А сразу после этого он отправился на переговоры к Эрдогану. Там Зеленский объявил, что Киев и Анкара договорились создать «Крымскую платформу». Чуть позже британское посольство на Украине запускает программу «Открытое будущее», направленную на «реинтеграцию Крыма в состав Украины».

Зеленский заявил, что Украина и Турция создадут «Крымскую платформу». Фото © ТАСС / ZUMA

«Между Турцией, Великобританией и Украиной возникает неформальный трёхсторонний альянс, и направлен он против России и её влияния в Чёрном море. Страны стремятся ввести собственную структуру безопасности в регионе на своих условиях», — писала в 2021 году греческая газета Greek City Times.

И если состоявшуюся давеча встречу Зеленского и Эрдогана ещё можно было бы воспринять как попытку просроченного президента Украины показать как американцам, так и собственной внутренней аудитории, что у него есть поддержка не только в Европе, то участие в диалоге Мура уже может свидетельствовать о том, что «тройственный союз» разрабатывает некую совместную стратегию реагирования на резко изменившуюся риторику Вашингтона и, возможно, готов перейти от оборонительных действий к наступательным.

Судя по тону Зеленского, каким он смеет общаться с самим Трампом, который, кажется, уже выдал ему «чёрную метку», они или осознал, что ему совершенно нечего терять, или намерен торговаться, заручившись поддержкой весьма серьёзных игроков Коллективного Запада: Лондона и Анкары.

О расколе внутри Коллективного Запада в последние дни не говорит только ленивый, и он, судя по всему, действительно серьёзный. Президент США Дональд Трамп категорически не хочет больше спонсировать Украину, переложив всю ответственность на Европу. Это задача-минимум. Задача-максимум же — заключить какую-то «сделку» с Россией, которую он мог бы записать себе в актив, использовав на ближневосточном и восточноазиатском треках. При этом мнение Европы его волнует мало.

Ещё менее его волнует мнение киевского режима в лице Зеленского, которого Вашингтон, кажется, всерьёз нацелился списать в утиль. В этих условиях у Зеленского полностью развязываются руки, ибо терять ему нечего.

Нечего терять и Европе, которая сделала однозначную ставку на Зеленского и готова держаться за него до конца, боясь признать своё поражение. При этом в Европе царит уныние и полное непонимание того, что делать дальше.

И тут настаёт «звёздный час» Лондона. Британскому премьеру Киру Стармеру тоже, в общем-то, терять нечего. Трамп считает его личным врагом из-за вмешательства британских лейбористов в американские выборы на стороне Байдена. Маск пообещал сместить его с поста главы правительства. Но главное — падение популярности его партии в первый же год правления беспрецедентное, и Стармер понимает, что, если не случится чего-то экстраординарного, ближайшие выборы станут концом его карьеры. В этих условиях у него развязываются руки, как и у Зеленского.

Глава киевского режима Зеленский и Кир Стармер. Фото © ТАСС / АР / Carl Court

А что бы их не развязать, если Европа находится в состоянии ступора и не проявляет никакой инициативы, если не считать аж двух полностью провалившихся «экстренных саммитов» Макрона. Кстати, эту повестку Лондон у Парижа уже перехватывает. Как сообщает Sky News, власти Британии планируют провести встречу лидеров ряда стран по Украине после возвращения премьер-министра Кира Стармера из Вашингтона.

Очевидно, Стармер едет к Трампу, чтобы понять, насколько у него развязаны руки. После этого можно ждать уже конкретных действий, и далеко не только встреч обиженных, на которых Лондон будет руководить сопротивлением Трампу. Цель куда серьёзнее — сорвать возможность заключения мира на Украине. Как однажды сделал уже упомянутый Борис Джонсон.

Как сообщили в Службе внешней разведки России, киевский режим планирует террористические атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии, а также в Словакии и Венгрии. Чтобы обвинить Россию и сорвать переговоры.

Едва ли у Киева столь длинные руки, чтобы совершить такое. Чего не скажешь об их кураторах из Лондона, без которых в своё время не обошлось уничтожение «Северных потоков»...

* Запрещённая в России экстремистская организация

Авторы Дмитрий Родионов