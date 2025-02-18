Переговоры России и США начались в Эр-Рияде

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде стартовали переговоры делегаций России и США. Об этом сообщают информационные агентства РИА «Новости» и ТАСС.

Переговоры России и США в Эр-Рияде. Видео © Life.ru

Мероприятие проходит в одном из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии — Дирия в комплексе Альбасатин. Как видно на видео, стороны расположились за большим прямоугольным столом.