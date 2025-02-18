Переговоры России и США начались в Эр-Рияде
Переговоры России и США в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / МИД России
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде стартовали переговоры делегаций России и США. Об этом сообщают информационные агентства РИА «Новости» и ТАСС.
Переговоры России и США в Эр-Рияде. Видео © Life.ru
Мероприятие проходит в одном из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии — Дирия в комплексе Альбасатин. Как видно на видео, стороны расположились за большим прямоугольным столом.
Российскую делегацию возглавляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков. В состав делегации США вошли госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Стороны планируют обсудить отношения между Россией и США, подготовку ко встрече президента РФ Владимира Путина и лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа, а также украинский конфликт.