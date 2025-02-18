Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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18 февраля, 07:35

Переговоры России и США начались в Эр-Рияде

Переговоры России и США в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / МИД России

Переговоры России и США в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / МИД России

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде стартовали переговоры делегаций России и США. Об этом сообщают информационные агентства РИА «Новости» и ТАСС.

Переговоры России и США в Эр-Рияде. Видео © Life.ru

Мероприятие проходит в одном из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии — Дирия в комплексе Альбасатин. Как видно на видео, стороны расположились за большим прямоугольным столом.

Захарова показала видео из дворца, где пройдут переговоры России и США
Захарова показала видео из дворца, где пройдут переговоры России и США

Российскую делегацию возглавляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков. В состав делегации США вошли госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Стороны планируют обсудить отношения между Россией и США, подготовку ко встрече президента РФ Владимира Путина и лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа, а также украинский конфликт.

Никита Никонов
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