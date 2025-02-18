Захарова показала видео из дворца, где пройдут переговоры России и США

В качестве места, где уже сегодня пройдут российско-американские переговоры, выбран один из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии — Дирия в комплексе Альбасатин. Российская делегация уже прибыла на площадку. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала видео из дворца.