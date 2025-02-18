Захарова показала видео из дворца, где пройдут переговоры России и США
Переговоры РФ и США пройдут во дворце Дирия королевской семьи Саудовской Аравии
В качестве места, где уже сегодня пройдут российско-американские переговоры, выбран один из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии — Дирия в комплексе Альбасатин. Российская делегация уже прибыла на площадку. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала видео из дворца.
Российская делегация прибыла на место провидения переговоров с США в Эр-Рияде. Видео © Telegram / Мария Захарова
Совсем скоро на площадку для переговоров должна прибыть и американская делегация. Напомним, в её состав вошли госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф.
Напомним, что переговоры между Россией и США состоятся уже сегодня, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии. Российская делегация, в которую вошли представитель МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, прибыла в Эр-Рияд вечером 17 февраля.
Telegram / Мария Захарова