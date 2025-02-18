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18 февраля, 07:30

Захарова показала видео из дворца, где пройдут переговоры России и США

Переговоры РФ и США пройдут во дворце Дирия королевской семьи Саудовской Аравии

В качестве места, где уже сегодня пройдут российско-американские переговоры, выбран один из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии — Дирия в комплексе Альбасатин. Российская делегация уже прибыла на площадку. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала видео из дворца.

Российская делегация прибыла на место провидения переговоров с США в Эр-Рияде. Видео © Telegram / Мария Захарова

Совсем скоро на площадку для переговоров должна прибыть и американская делегация. Напомним, в её состав вошли госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф.

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Напомним, что переговоры между Россией и США состоятся уже сегодня, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии. Российская делегация, в которую вошли представитель МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, прибыла в Эр-Рияд вечером 17 февраля.

Обложка ©

Telegram / Мария Захарова

Мария Любицкая
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