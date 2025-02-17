Российская делегация прибыла в Саудовскую Аравию для переговоров с США
Сергей Лавров и российская делегация в аэропорту Эр-Рияда. Обложка © Telegram / МИД России
Глава российского МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков прибыли в столицу Саудовской Аравии, где запланированы переговоры с представителями США. Самолёт российской делегации совершил посадку в аэропорту Эр-Рияда около часа назад.
Ушаков по прибытии подчеркнул, что с американской стороны на встрече будут «серьёзные люди», а потому российская делегация тоже приехала «с серьёзным подходом». Представителей Украины на переговорах не будет, добавил он.
«Это двусторонние переговоры, чисто двусторонние. Других переговоров в Эр-Рияде не может быть», — заявил Ушаков журналистам.
Ожидается, что позицию США на переговорах будут отстаивать госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. К слову, Владимир Зеленский тоже может посетить Саудовскую Аравию, но лишь 19 февраля.