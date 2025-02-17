Российская делегация прибыла в Саудовскую Аравию для переговоров с США

Глава российского МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков прибыли в столицу Саудовской Аравии, где запланированы переговоры с представителями США. Самолёт российской делегации совершил посадку в аэропорту Эр-Рияда около часа назад.

Ушаков по прибытии подчеркнул, что с американской стороны на встрече будут «серьёзные люди», а потому российская делегация тоже приехала «с серьёзным подходом». Представителей Украины на переговорах не будет, добавил он.