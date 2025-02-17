В Киеве анонсировали визит Зеленского в Саудовскую Аравию, но не для переговоров
Зеленский посетит Саудовскую Аравию с официальным визитом 19 февраля
Владимир Зеленский 19 февраля с официальным визитом посетит Саудовскую Аравию, заявил пресс-секретарь главаря киевского режима Сергей Никифоров. Подчёркивается, что его приезд носит «гуманитарные цели», встреч с представителями России и США не запланировано.
«Пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский посетит Саудовскую Аравию вместе с женой в рамках «давно запланированного» официального визита», — указано в материале Франс Пресс.
Напомним, что 18 февраля в Саудовской Аравии пройдут переговоры России и США. Интересы РФ будут представлять глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От американской стороны приедут советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Обсуждаться будут отношения между странами, а также ситуация на Украине. При этом, по информации Fox News, Киев туда не приглашали.
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