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17 февраля, 13:17

В Киеве анонсировали визит Зеленского в Саудовскую Аравию, но не для переговоров

Зеленский посетит Саудовскую Аравию с официальным визитом 19 февраля

Владимир Зеленский 19 февраля с официальным визитом посетит Саудовскую Аравию, заявил пресс-секретарь главаря киевского режима Сергей Никифоров. Подчёркивается, что его приезд носит «гуманитарные цели», встреч с представителями России и США не запланировано.

«Пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский посетит Саудовскую Аравию вместе с женой в рамках «давно запланированного» официального визита», — указано в материале Франс Пресс.

Напомним, что 18 февраля в Саудовской Аравии пройдут переговоры России и США. Интересы РФ будут представлять глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От американской стороны приедут советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Обсуждаться будут отношения между странами, а также ситуация на Украине. При этом, по информации Fox News, Киев туда не приглашали.

Лавров поделился ожиданиями от переговоров в Эр-Рияде
Лавров поделился ожиданиями от переговоров в Эр-Рияде
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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Полина Никифорова
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