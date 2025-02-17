Владимир Зеленский 19 февраля с официальным визитом посетит Саудовскую Аравию, заявил пресс-секретарь главаря киевского режима Сергей Никифоров. Подчёркивается, что его приезд носит «гуманитарные цели», встреч с представителями России и США не запланировано.