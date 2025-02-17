Лавров поделился ожиданиями от переговоров в Эр-Рияде
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил желание услышать мнения своих американских коллег на предстоящей встрече в Эр-Рияде. Заявление прозвучало на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.
«Всегда, когда отправляемся на переговоры по предложению наших партнеров, мы прежде всего хотим их послушать. Президенты Путин и Трамп в ходе своих телефонных разговоров отметили необходимость преодоления ненормального периода в отношениях между двумя великими державами, когда общение ограничивалось только техническими и гуманитарными вопросами. Они согласились на возобновление диалога по всем вопросам, которые могут быть решены с участием России и США, включая украинское урегулирование», — подчеркнул Лавров.
Переговорные команды России и США представят результаты встречи в Эр-Рияде своим руководителям, после чего Владимир Путин и Дональд Трамп примут решение о дальнейших действиях, проанонсировал глава российского МИД.
«Мы выслушаем американских коллег и будем готовы реагировать. Затем мы проинформируем наших лидеров, которые примут решение о следующих шагах», — добавил министр, комментируя свои ожидания от предстоящих переговоров в столице Саудовской Аравии.
Ранее в понедельник, 17 февраля, стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков отправляются в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений и подготовки к возможным переговорам по урегулированию ситуации в Украине, а также к встрече лидеров двух стран.