Лавров поделился ожиданиями от переговоров в Эр-Рияде

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил желание услышать мнения своих американских коллег на предстоящей встрече в Эр-Рияде. Заявление прозвучало на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.

«Всегда, когда отправляемся на переговоры по предложению наших партнеров, мы прежде всего хотим их послушать. Президенты Путин и Трамп в ходе своих телефонных разговоров отметили необходимость преодоления ненормального периода в отношениях между двумя великими державами, когда общение ограничивалось только техническими и гуманитарными вопросами. Они согласились на возобновление диалога по всем вопросам, которые могут быть решены с участием России и США, включая украинское урегулирование», — подчеркнул Лавров.

Переговорные команды России и США представят результаты встречи в Эр-Рияде своим руководителям, после чего Владимир Путин и Дональд Трамп примут решение о дальнейших действиях, проанонсировал глава российского МИД.

«Мы выслушаем американских коллег и будем готовы реагировать. Затем мы проинформируем наших лидеров, которые примут решение о следующих шагах», — добавил министр, комментируя свои ожидания от предстоящих переговоров в столице Саудовской Аравии.