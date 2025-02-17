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Регион
17 февраля, 09:40

Стало известно, кто отправится в Саудовскую Аравию на переговоры с США от России

Песков: Лавров и Ушаков отправятся в Саудовскую Аравию на переговоры с США

В Саудовскую Аравию на переговоры с делегацией США отправятся глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сегодня в Эр-Рияд по поручению Путина вылетают Лавров и Ушаков. Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», — подчеркнул Песков.

По его словам, в рамках этих переговоров, в том числе, будет обсуждаться и встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также возможные контакты по Украине.

Отметим, что госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф уже прибыли в Саудовскую Аравию.

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Напомним, о предстоящей встрече российской и американской делегаций в Саудовской Аравии стало известно ранее. При этом, по информации Fox News, украинскую сторону туда не приглашали. А лидер США Дональд Трамп также анонсировал «скорую» встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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