Стало известно, кто отправится в Саудовскую Аравию на переговоры с США от России
Песков: Лавров и Ушаков отправятся в Саудовскую Аравию на переговоры с США
В Саудовскую Аравию на переговоры с делегацией США отправятся глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Сегодня в Эр-Рияд по поручению Путина вылетают Лавров и Ушаков. Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», — подчеркнул Песков.
По его словам, в рамках этих переговоров, в том числе, будет обсуждаться и встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также возможные контакты по Украине.
Отметим, что госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф уже прибыли в Саудовскую Аравию.
Напомним, о предстоящей встрече российской и американской делегаций в Саудовской Аравии стало известно ранее. При этом, по информации Fox News, украинскую сторону туда не приглашали. А лидер США Дональд Трамп также анонсировал «скорую» встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.
Life.ru