Стало известно, кто отправится в Саудовскую Аравию на переговоры с США от России

В Саудовскую Аравию на переговоры с делегацией США отправятся глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сегодня в Эр-Рияд по поручению Путина вылетают Лавров и Ушаков. Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», — подчеркнул Песков.