Рубио заявил о невозможности решить конфликт на Украине одним звонком
Конфликт на Украине невозможно решить одним телефонным звонком. Россия и США заявили о готовности обсуждать проблему, но до завершения ещё далеко. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио в эфире американского телеканала CBS.
«Одним телефонным звонком не получится установить мир. Один телефонный звонок не решит такую сложную проблему, как эта», — считает он.
Рубио добавил, что сейчас нельзя говорить о начале урегулирования ситуации, так как обе стороны лишь объявили о готовности к обсуждению. Госсекретарь пояснил, что впереди стоит ждать ещё несколько бесед Москвы и Вашингтона.
Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой уже 18 февраля в Саудовской Аравии. Этот вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора между Путиным и главой Белого дома. Отмечается, что Штаты сначала хотят провести отдельные встречи с представителями РФ и Украины, а после организовать общие переговоры. Журналисты считают, что конфликт уже фактически решён победой России.
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