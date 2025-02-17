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17 февраля, 07:32

Рубио заявил о невозможности решить конфликт на Украине одним звонком

Конфликт на Украине невозможно решить одним телефонным звонком. Россия и США заявили о готовности обсуждать проблему, но до завершения ещё далеко. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио в эфире американского телеканала CBS.

«Одним телефонным звонком не получится установить мир. Один телефонный звонок не решит такую сложную проблему, как эта», — считает он.

Рубио добавил, что сейчас нельзя говорить о начале урегулирования ситуации, так как обе стороны лишь объявили о готовности к обсуждению. Госсекретарь пояснил, что впереди стоит ждать ещё несколько бесед Москвы и Вашингтона.

В Турции предупредили Россию о давлении на переговорах по Украине
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Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой уже 18 февраля в Саудовской Аравии. Этот вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора между Путиным и главой Белого дома. Отмечается, что Штаты сначала хотят провести отдельные встречи с представителями РФ и Украины, а после организовать общие переговоры. Журналисты считают, что конфликт уже фактически решён победой России.

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Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush

Николай Рюмин
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