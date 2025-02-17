Рубио заявил о невозможности решить конфликт на Украине одним звонком

Конфликт на Украине невозможно решить одним телефонным звонком. Россия и США заявили о готовности обсуждать проблему, но до завершения ещё далеко. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио в эфире американского телеканала CBS.

«Одним телефонным звонком не получится установить мир. Один телефонный звонок не решит такую сложную проблему, как эта», — считает он.