Раскрыт план Вашингтона по переговорам с Москвой и Киевом в Эр-Рияде
NBC: США проведут отдельные встречи перед переговорами с РФ и Украиной
Соединённые Штаты собираются организовать двухсторонние встречи сначала с Россией, затем с Украиной, после чего провести совместные переговоры с участием обеих стран. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на американских официальных лиц.
«Два чиновника американской администрации сказали, что США планируют сначала провести отдельные встречи с Россией и Украиной, а затем организовать общие переговоры», — уточняет телеканал.
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