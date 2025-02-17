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Регион
17 февраля, 03:27

Раскрыт план Вашингтона по переговорам с Москвой и Киевом в Эр-Рияде

NBC: США проведут отдельные встречи перед переговорами с РФ и Украиной

Соединённые Штаты собираются организовать двухсторонние встречи сначала с Россией, затем с Украиной, после чего провести совместные переговоры с участием обеих стран. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на американских официальных лиц.

«Два чиновника американской администрации сказали, что США планируют сначала провести отдельные встречи с Россией и Украиной, а затем организовать общие переговоры», — уточняет телеканал.

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Напомним, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда трампа состоялся в среду, 12 февраля. А в воскресенье, 16 февраля, Трамп заявил, что встреча с Путиным может состояться в ближайшее время в Саудовской Аравии.

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Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Лия Мурадьян
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