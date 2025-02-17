Трамп: Путин хочет быстро завершить конфликт на Украине
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что отсутствие интереса его российского коллеги Владимира Путина к переговорам по разрешению украинского кризиса стало бы серьёзной проблемой для американской стороны. Тем не менее Трамп уверен, что президент России нацелен на мирные решения.
«Нет, я полагаю, что Путин хочет прекратить конфликт, и это именно то, о чем я с ним говорил. Если бы он собирался продолжать, это стало бы большой проблемой для нас, и это стало бы большой проблемой для меня», — отметил Трамп в разговоре с журналистами у Белого дома.
Американский лидер также выразил уверенность, что Путин «хочет покончить с этим» и быстро.
Как сообщал Life.ru, во время той же пресс-конференции Трамп рассказал о возможной встрече с российским лидером в ближайшем будущем, которая может состояться в Саудовской Аравии. Этот вопрос также обсуждался в ходе телефонного разговора между Путиным и Трампом.
Life.ru