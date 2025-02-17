Трамп заявил, что не верит в озвученные Зеленским угрозы НАТО со стороны РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит будто бы Россия несёт угрозу для НАТО. Тем самым американский лидер отреагировали на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского об угрозе для альянса со стороны РФ.

Как сообщал Life.ru, на конференции по безопасности в Мюнхене Зеленский заявил, что присоединение Украины к НАТО обеспечит наилучшие условия для защиты страны, и он не планирует отказываться от этого стремления. Он также добавил, что сейчас наиболее влиятельной фигурой в альянсе является президент России Владимир Путин.