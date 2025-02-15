На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО станет наилучшей гарантией безопасности для страны, и он не собирается отказываться от этой цели. Он также отметил, что в настоящее время самым влиятельным человеком в альянсе является президент России Владимир Путин.

«Однако сейчас кажется, что наиболее влиятельный член НАТО — Путин, потому что его прихоти могут блокировать решения НАТО», — сказал бывший комик.

По его мнению, присоединение к НАТО должно стать основой для обеспечения гарантий безопасности Украине. В противном случае необходимо создать аналогичный НАТО альянс непосредственно на территории Незалежной. Он также подчеркнул, что Европе необходимы собственные вооружённые силы, и сейчас настало время для их формирования, поскольку США могут отказать Европе в решении ряда вопросов, касающихся безопасности.