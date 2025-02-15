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15 февраля, 14:02

Зеленский назвал Владимира Путина самым влиятельным членом НАТО

На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО станет наилучшей гарантией безопасности для страны, и он не собирается отказываться от этой цели. Он также отметил, что в настоящее время самым влиятельным человеком в альянсе является президент России Владимир Путин.

«Однако сейчас кажется, что наиболее влиятельный член НАТО — Путин, потому что его прихоти могут блокировать решения НАТО», — сказал бывший комик.

По его мнению, присоединение к НАТО должно стать основой для обеспечения гарантий безопасности Украине. В противном случае необходимо создать аналогичный НАТО альянс непосредственно на территории Незалежной. Он также подчеркнул, что Европе необходимы собственные вооружённые силы, и сейчас настало время для их формирования, поскольку США могут отказать Европе в решении ряда вопросов, касающихся безопасности.

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Ранее Зеленский заявил о своей готовности встретиться с Путиным, несмотря на ранее принятый закон, запрещающий такие переговоры. Он отметил, что не собирается общаться с другими российскими представителями. Также бывший комик поставил условие: встреча может произойти только после того, как Киев разработает совместный план с американским президентом. Позже в администрации лидера киевского режима уточнили, что такая встреча станет возможной лишь тогда, когда Киев получит чёткие гарантии безопасности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Александра Мышляева
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