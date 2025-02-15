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Регион
15 февраля, 12:02

В Киеве назвали условия встречи Зеленского с Путиным

Ермак: Зеленский готов встретиться с Путиным, когда Киев получит гарантии

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщил, что встреча лидера киевского режима с российским президентом Владимиром Путиным станет возможной только тогда, когда Киев получит ясные гарантии безопасности и будет иметь «устойчивую позицию, согласованную с партнёрами», прежде всего, с Соединёнными Штатами и Европой.

По словам Ермака, Зеленский ясно дал понять, что встретится с Путиным только тогда, когда Украина будет готова к таким переговорам. Он добавил, что этот момент пока ещё не наступил.

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Напомним, накануне во время Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил о своей готовности встретиться с Путиным, несмотря на ранее принятый закон, запрещающий такие переговоры. При этом он подчеркнул, что не намерен вести диалог с другими российскими представителями. Кроме того, бывший комик выдвинул условие: встреча должна состояться только после того, как у Киева будет разработан совместный план с американским лидером.

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Shutterstock / FOTODOM /  Review News

Александра Мышляева
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