В Киеве назвали условия встречи Зеленского с Путиным
Ермак: Зеленский готов встретиться с Путиным, когда Киев получит гарантии
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщил, что встреча лидера киевского режима с российским президентом Владимиром Путиным станет возможной только тогда, когда Киев получит ясные гарантии безопасности и будет иметь «устойчивую позицию, согласованную с партнёрами», прежде всего, с Соединёнными Штатами и Европой.
По словам Ермака, Зеленский ясно дал понять, что встретится с Путиным только тогда, когда Украина будет готова к таким переговорам. Он добавил, что этот момент пока ещё не наступил.
Напомним, накануне во время Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил о своей готовности встретиться с Путиным, несмотря на ранее принятый закон, запрещающий такие переговоры. При этом он подчеркнул, что не намерен вести диалог с другими российскими представителями. Кроме того, бывший комик выдвинул условие: встреча должна состояться только после того, как у Киева будет разработан совместный план с американским лидером.
Shutterstock / FOTODOM / Review News