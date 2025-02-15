Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщил, что встреча лидера киевского режима с российским президентом Владимиром Путиным станет возможной только тогда, когда Киев получит ясные гарантии безопасности и будет иметь «устойчивую позицию, согласованную с партнёрами», прежде всего, с Соединёнными Штатами и Европой.

По словам Ермака, Зеленский ясно дал понять, что встретится с Путиным только тогда, когда Украина будет готова к таким переговорам. Он добавил, что этот момент пока ещё не наступил.