Келлог хочет ускорить переговоры Путина с Зеленским

Специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин должны провести прямые переговоры перед началом Мюнхенской конференции.

Аргумент российской стороны по поводу нелегитимности Зеленского он назвал неэффективным с точки зрения налаживания диалога.