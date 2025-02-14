Келлог хочет ускорить переговоры Путина с Зеленским
Специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин должны провести прямые переговоры перед началом Мюнхенской конференции.
Аргумент российской стороны по поводу нелегитимности Зеленского он назвал неэффективным с точки зрения налаживания диалога.
«Им необходимо встретиться, и обе стороны должны быть готовы к компромиссам», — считает Келлог.
Ранее стало известно, что Зеленский обиделся на американского лидера из-за решения республиканца первым делом связаться с Путиным. Напомним, что контакт президентов США и России состоялся 12 февраля.
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ТАСС / ЕРА