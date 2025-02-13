Зеленский обиделся на то, что Трамп сначала позвонил Путину

Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что американский президент Дональд Трамп сначала связался с российским лидером Владимиром Путиным, прежде чем обратиться к Киеву. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Зеленский отметил, что это было «не очень приятно», добавив, что для него важны отношения между Украиной и Америкой, и он ожидал, что Белый дом сначала установит контакт с Киевом. Он также подчеркнул, что не примет никаких двусторонних мирных переговоров без участия Украины.