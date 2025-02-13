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13 февраля, 14:46

Зеленский обиделся на то, что Трамп сначала позвонил Путину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что американский президент Дональд Трамп сначала связался с российским лидером Владимиром Путиным, прежде чем обратиться к Киеву. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Зеленский отметил, что это было «не очень приятно», добавив, что для него важны отношения между Украиной и Америкой, и он ожидал, что Белый дом сначала установит контакт с Киевом. Он также подчеркнул, что не примет никаких двусторонних мирных переговоров без участия Украины.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина должна гарантировать безопасность американских инвестиций, так как в будущем страна может оказаться под контролем России. В качестве условия он потребовал от Киева доступ к запасам редкоземельных металлов. Изначально Зеленский согласился с требованиями Трампа, однако вскоре экс-комик решил не подписывать соглашение по ископаемым.

Марина Фещенко
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