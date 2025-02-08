«Мы только за»: В Киеве заявили о готовности заключить сделку с Трампом

Владимир Зеленский согласился предоставить США доступ к природным ресурсам Украины, о которых ранее говорил Дональд Трамп. Взамен Киеву нужны лишь гарантии безопасности, отметил бывший комик в интервью Reuters.

Зеленский уточнил, что речь идёт не о передаче месторождений, а о партнёрстве в их разработке. На территории Незалежной имеются значительные запасы титана и урана, которые используются в авиационной и космической промышленности, а также в энергетике. Причём районы их добычи не затронуты боевыми действиями.