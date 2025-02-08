«Мы только за»: В Киеве заявили о готовности заключить сделку с Трампом
Зеленский согласился на сделку Трампа по полезным ископаемым и хранилищам газа
Владимир Зеленский согласился предоставить США доступ к природным ресурсам Украины, о которых ранее говорил Дональд Трамп. Взамен Киеву нужны лишь гарантии безопасности, отметил бывший комик в интервью Reuters.
«Если мы говорим о сделке, то давайте заключим сделку, мы только за», — подчеркнул глава киевского режима.
Зеленский уточнил, что речь идёт не о передаче месторождений, а о партнёрстве в их разработке. На территории Незалежной имеются значительные запасы титана и урана, которые используются в авиационной и космической промышленности, а также в энергетике. Причём районы их добычи не затронуты боевыми действиями.
Также Зеленский рассказал об обсуждении возможности использования украинских подземных хранилищ для закачки американского СПГ. Политик выразил желание сделать Незалежную важным хабом для поставок газа в Европу.
Трамп положил глаз на ценные редкоземельные металлы Украины в начале февраля. Однако в этом случае президенту США нужно договариваться не с Киевом, а с Москвой, уверены эксперты.
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