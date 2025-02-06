«Мы не позволим»: Трампа призвали договариваться с Россией по поводу украинских недр
Политолог Баширов: США не смогут разрабатывать недра Украины без согласия России
США не смогут разрабатывать недра Украины без согласия России, даже если речь идёт о территориях под контролем киевского режима. Поэтому президент Дональд Трамп может строить какие угодно планы, но без согласования с Москвой они не имеют смысла. Об этом заявил политолог Марат Баширов.
«Без нашего согласия никакой разработки редкоземельных металлов не будет. Не важно, контролируем мы какое-то месторождение или нет. Мы просто этого не позволим сделать, у нас есть разные методы», — подчеркнул собеседник «Царьграда».
Он также обратил внимание, что нелегитимные власти Украины не могут гарантировать безопасность разработки недр, а без этого ни один бизнес не станет вкладываться в новый проект. По словам эксперта, для получения инвестиций в Незалежной сначала должны пройти выборы.
«Мало сказать: «Это месторождение твоё». Это ничего не значит с точки зрения бизнеса и с точки зрения государственных гарантий. Это должен быть юридически обязывающий документ», — заключил политолог.
Напомним, президент США Дональд Трамп предложил Украине сделку: оружие в обмен на редкоземельные ресурсы. При этом большинство недр сосредоточено в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые уже вошли в состав России. Однако Владимир Зеленский заявил о готовности отдать США ископаемые металлы с освобождённых РФ территорий. В ответ Мария Захарова напомнила Украине о важном «ресторанном» правиле.
Kandinsky 3.1 / Life.ru