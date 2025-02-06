США не смогут разрабатывать недра Украины без согласия России, даже если речь идёт о территориях под контролем киевского режима. Поэтому президент Дональд Трамп может строить какие угодно планы, но без согласования с Москвой они не имеют смысла. Об этом заявил политолог Марат Баширов.

«Без нашего согласия никакой разработки редкоземельных металлов не будет. Не важно, контролируем мы какое-то месторождение или нет. Мы просто этого не позволим сделать, у нас есть разные методы», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

Он также обратил внимание, что нелегитимные власти Украины не могут гарантировать безопасность разработки недр, а без этого ни один бизнес не станет вкладываться в новый проект. По словам эксперта, для получения инвестиций в Незалежной сначала должны пройти выборы.