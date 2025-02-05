Владимир Зеленский пытается обвести США вокруг пальца, предлагая им права на добычу редкоземельных металлов. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».

«Зеленский пытается продать Трампу воздух, идя сознательно на обман и политическое мошенничество. Во-первых, разведанных месторождений редкоземельных металлов на Украине с экономически оправданной стоимостью практически нет», — сказал Рогов.