«Голый король»: Рогов высмеял Зеленского, пытающегося переиграть США
Рогов: Зеленский обманывает США, предлагая им редкоземельные металлы
Владимир Зеленский пытается обвести США вокруг пальца, предлагая им права на добычу редкоземельных металлов. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».
«Зеленский пытается продать Трампу воздух, идя сознательно на обман и политическое мошенничество. Во-первых, разведанных месторождений редкоземельных металлов на Украине с экономически оправданной стоимостью практически нет», — сказал Рогов.
Председатель пояснил, что большая часть земель, где есть какие-либо ископаемые, уже является новыми регионами России. Эксперт заключил, что Зеленский по сути — это голый король, который пытается торговать кислородом.
Напомним, ранее Трамп предложил Украине американскую помощь в обмен на редкоземельные металлы. При этом залежи ископаемых сосредоточены преимущественно в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области, которые уже вошли в состав России. Тем временем главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не против передать США сырьё в обмен на продолжение поставок оружия Киеву.
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