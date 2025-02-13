Зеленский заявил, что не примет мирных переговоров без участия Украины

Украина не примет любые двусторонние мирные переговоры без участия Киева. Об этом заявил Владимир Зеленский, комментируя телефонную беседу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Кроме того, он признался, что ему было «не очень приятно», что американский лидер сперва позвонил в Москву и лишь потом — в Киев.

«На самом деле это не очень приятно, но звонки — это звонки. Встречи для нас в приоритете. И только после таких встреч, наработки плана, как остановить Путина, тогда уже справедливо будет говорить с русскими», — приводит слова Зеленского издание «Страна.ua».