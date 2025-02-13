Зеленский заявил, что не примет мирных переговоров без участия Украины
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Украина не примет любые двусторонние мирные переговоры без участия Киева. Об этом заявил Владимир Зеленский, комментируя телефонную беседу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Кроме того, он признался, что ему было «не очень приятно», что американский лидер сперва позвонил в Москву и лишь потом — в Киев.
«На самом деле это не очень приятно, но звонки — это звонки. Встречи для нас в приоритете. И только после таких встреч, наработки плана, как остановить Путина, тогда уже справедливо будет говорить с русскими», — приводит слова Зеленского издание «Страна.ua».
12 февраля 2025 года состоялся долгожданный телефонный разговор между президентами России и США. В ходе общения лидеры обсудили ситуацию на Украине. Американский президент акцентировал внимание на значимости мирного разрешения конфликта, в то время как Путин подчеркнул необходимость устранения основных причин всех проблем и согласился с тем, что устойчивое урегулирование возможно только через мирные переговоры.