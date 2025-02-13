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Регион
13 февраля, 12:13
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Трамп назвал переговоры с Путиным великолепными

Трамп заявил, что провёл великолепные переговоры с Россией и Украиной

Американский президент Дональд Трамп заявил, что накануне провёл великолепные переговоры с Россией и Украиной. Глава США видит возможность для завершения конфликта.

«Великолепные переговоры с Россией и Украиной вчера. Хорошая возможность для завершения этой ужасной, очень кровопролитной войны», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Напомним, вчера, в среду, 12 февраля Путин и Трамп провели первый разговор после переизбрания республиканца. Лидеры стран 1,5 часа беседовали по телефону и обсуждали Украину. Президент Соединённых Штатов высказался за скорейшую остановку боевых действий, Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путём переговоров. Также глава государства договорились посетить страны друг друга с визитами.

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После разговора с Путиным хозяин Овального кабинета провёл переговоры с Владимиром Зеленским. Беседа, по словам американского политика, удалась.

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Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Никита Никонов
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