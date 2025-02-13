Трамп назвал переговоры с Путиным великолепными

Американский президент Дональд Трамп заявил, что накануне провёл великолепные переговоры с Россией и Украиной. Глава США видит возможность для завершения конфликта.

«Великолепные переговоры с Россией и Украиной вчера. Хорошая возможность для завершения этой ужасной, очень кровопролитной войны», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.