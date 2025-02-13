«Зверства стали нормой»: Лавров ответил на истерию Запада после беседы Путина с Трампом
Лавров заявил, что удивлён реакцией мира на разговор Путина и Трампа
Глава МИД РФ Сергей Лавров оказался удивлён реакцией мирового сообщества на беседу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом он заявил во время переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
«Меня поразило то, что сейчас весь мир пришёл в какое-то оцепенение и рассматривает состоявшийся телефонный разговор и сообщение об этом телефонном разговоре, как нечто из ряда вон выходящее», — сказал Лавров.
Дипломат добавил, что страны Европы позабыли, что с внешним миром можно общаться путём переговоров и обратились к языку угроз и снабжению Киева оружием. Лавров отметил, что на фоне зверств нацистского режима Зеленского, агрессивные меры уже воспринимаются как что-то нормальное.
Напомним, 12 февраля Владимир Путин и президент США побеседовали по телефону, их разговор длился почти полтора часа. Лидеры страны обсуждали Украину. Глава РФ напомнил, что необходимо уничтожить первоисточник всех проблем и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто мирными переговорами. Также Путин и американский лидер обменялись приглашениями посетить страны друг друга.
Life.ru