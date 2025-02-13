«Зверства стали нормой»: Лавров ответил на истерию Запада после беседы Путина с Трампом

Глава МИД РФ Сергей Лавров оказался удивлён реакцией мирового сообщества на беседу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом он заявил во время переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

«Меня поразило то, что сейчас весь мир пришёл в какое-то оцепенение и рассматривает состоявшийся телефонный разговор и сообщение об этом телефонном разговоре, как нечто из ряда вон выходящее», — сказал Лавров.