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Регион
13 февраля, 11:49

«Зверства стали нормой»: Лавров ответил на истерию Запада после беседы Путина с Трампом

Лавров заявил, что удивлён реакцией мира на разговор Путина и Трампа

Глава МИД РФ Сергей Лавров оказался удивлён реакцией мирового сообщества на беседу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом он заявил во время переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

«Меня поразило то, что сейчас весь мир пришёл в какое-то оцепенение и рассматривает состоявшийся телефонный разговор и сообщение об этом телефонном разговоре, как нечто из ряда вон выходящее», — сказал Лавров.

Дипломат добавил, что страны Европы позабыли, что с внешним миром можно общаться путём переговоров и обратились к языку угроз и снабжению Киева оружием. Лавров отметил, что на фоне зверств нацистского режима Зеленского, агрессивные меры уже воспринимаются как что-то нормальное.

В Европе обвинили Трампа в разрушении западного единства из-за разговора с Путиным
В Европе обвинили Трампа в разрушении западного единства из-за разговора с Путиным

Напомним, 12 февраля Владимир Путин и президент США побеседовали по телефону, их разговор длился почти полтора часа. Лидеры страны обсуждали Украину. Глава РФ напомнил, что необходимо уничтожить первоисточник всех проблем и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто мирными переговорами. Также Путин и американский лидер обменялись приглашениями посетить страны друг друга.

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Life.ru

Николай Рюмин
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