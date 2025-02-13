В Европе обвинили Трампа в разрушении западного единства из-за разговора с Путиным

«Трамп подошёл к этому вопросу как к вопросу двусторонних отношений, единственной целью которого является мир. Посредством такого индивидуального подхода Дональд Трамп разрушает единый фронт, представленный западными странами с начала войны. Новый американский президент не предоставляет европейцам ни малейшего места в переговорах», — говорится в материале издания.

Там отметили, что хозяин Овального кабинета провёл переговоры «без предварительных консультаций с европейскими лидерами» и считает, что этот обмен мнениями может стать началом продуктивного двустороннего сотрудничества. По информации Le Monde, в беседе с российским президентом республиканец фактически «объявил о начале мирных переговоров, которые уже несколько недель обсуждаются в рамках конфиденциальных контактов». Кроме того, по их мнению, президент Штатов отошёл от «агрессивной стратегии» в отношении России, характерной для его предшественника Джо Байдена.