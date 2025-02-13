В Европе обвинили Трампа в разрушении западного единства из-за разговора с Путиным
Le Monde: Трамп разрушил единство Запада переговорами с Путиным по Украине
Президент США Дональд Трамп подорвал сплочённость западных союзников, инициировав переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по вопросу Украины без предварительного уведомления. Об этом говорится в статье французского издания Le Monde.
«Трамп подошёл к этому вопросу как к вопросу двусторонних отношений, единственной целью которого является мир. Посредством такого индивидуального подхода Дональд Трамп разрушает единый фронт, представленный западными странами с начала войны. Новый американский президент не предоставляет европейцам ни малейшего места в переговорах», — говорится в материале издания.
Там отметили, что хозяин Овального кабинета провёл переговоры «без предварительных консультаций с европейскими лидерами» и считает, что этот обмен мнениями может стать началом продуктивного двустороннего сотрудничества. По информации Le Monde, в беседе с российским президентом республиканец фактически «объявил о начале мирных переговоров, которые уже несколько недель обсуждаются в рамках конфиденциальных контактов». Кроме того, по их мнению, президент Штатов отошёл от «агрессивной стратегии» в отношении России, характерной для его предшественника Джо Байдена.
Напомним, 12 февраля Путин и президент США поговорили по телефону, их беседа длилась почти полтора часа. Главы государств обсуждали Украину. Путин напомнил, что необходимо искоренить первоисточник всех проблем и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров. Также Путин пригласил коллегу в Москву. В Европе сразу решили влезть в диалог. Европейские министры считают, что Незалежной нужны гарантии безопасности.
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