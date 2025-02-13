Страны Европы напрашиваются за стол переговоров по Украине после разговора Путина и Трампа
МИД Германии: Европейские страны должны участвовать в переговорах по Украине
Европейские страны потребовали, чтобы их допустили к переговорам по Украине. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел ФРГ, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании и ЕС, опубликованного на сайте МИД Германии вскоре после разговора президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом.
«Мы с нетерпением ждём возможности обсудить дальнейшие действия вместе с нашими американскими союзниками. Наши общие цели должны состоять в том, чтобы поставить Украину в позицию силы. Украина и Европа должны быть частью любых переговоров», — указано в заявлении.
Также европейские министры заявили, что Украине необходимо предоставить чёткие гарантии безопасности, а возможные переговоры должны преследовать главную цель — установление справедливого и прочного мира.
Напомним, 12 февраля состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром и американским лидером, продлившийся почти полтора часа. Во время беседы главы государств обсудили украинский конфликт и возможность его скорого урегулирования. Вскоре после этого страны ЕС опубликовали совместное заявление, в котором поддержали территориальную целостность Украины, несмотря на заявление главы Минобороны США Хегсета, что вернуть Украине границы 2014-го вряд ли удастся.
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