Страны Европы напрашиваются за стол переговоров по Украине после разговора Путина и Трампа

Европейские страны потребовали, чтобы их допустили к переговорам по Украине. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел ФРГ, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании и ЕС, опубликованного на сайте МИД Германии вскоре после разговора президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом.

«Мы с нетерпением ждём возможности обсудить дальнейшие действия вместе с нашими американскими союзниками. Наши общие цели должны состоять в том, чтобы поставить Украину в позицию силы. Украина и Европа должны быть частью любых переговоров», — указано в заявлении.