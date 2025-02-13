Трамп: Путин настаивает на долгосрочном урегулировании конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Владимира Путина категорически не устраивает вариант с временным перемирием на Украине. Об этом он заявил в Белом доме, комментируя итоги первых телефонных переговоров с российским коллегой.
«Он не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжились бои через шесть месяцев», — произнёс Трамп в Овальном кабинете.
Напомним, что главы двух держав впервые поговорили по телефону 12 февраля. Позднее Трамп сделал серию громких заявлений. Например, он усомнился в шансах Киева вернуть освобождённые территории, а также поддержал отказ Украины от вступления в НАТО.
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