Трамп фразой «меня это устраивает» оценил идею отказа Украины от членства в НАТО
Президент США Дональд Трамп поддержал идею отказа Украины от интеграции в Североатлантический альянс. По словам главы государства, он согласен с мнением шефа Пентагона Пита Хегсета о непрактичности и маловероятности вступления Незалежной в НАТО.
«Меня это устраивает», — поддержал Трамп слова министра в Овальном кабинете.
Ранее Пит Хегсет заявил, что американские власти считают нереалистичным вступление Украины в НАТО в качестве результата урегулирования вооружённого конфликта. Он также указал на наступление критического момента в кризисе и необходимость прекращения кровопролития.
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