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12 февраля, 21:44

Трамп фразой «меня это устраивает» оценил идею отказа Украины от членства в НАТО

Президент США Дональд Трамп поддержал идею отказа Украины от интеграции в Североатлантический альянс. По словам главы государства, он согласен с мнением шефа Пентагона Пита Хегсета о непрактичности и маловероятности вступления Незалежной в НАТО.

«Меня это устраивает», — поддержал Трамп слова министра в Овальном кабинете.

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Ранее Пит Хегсет заявил, что американские власти считают нереалистичным вступление Украины в НАТО в качестве результата урегулирования вооружённого конфликта. Он также указал на наступление критического момента в кризисе и необходимость прекращения кровопролития.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Тимур Хингеев
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