В Киеве взбесились из-за слов шефа Пентагона об Украине и НАТО

Украинские чиновники не оценили высказывания шефа Пентагона Пита Хегсета о членстве Незалежной в НАТО. Об этом пишет газет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Ранее министр обороны США заявлял, что Вашингтон считает нереалистичным вступление Незалежной в НАТО.

«Его слова были встречены с недовольством и разочарованием в Киеве», — утверждается в материале издания.