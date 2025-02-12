В Киеве взбесились из-за слов шефа Пентагона об Украине и НАТО
FT: На Украине возмутились из-за слов шефа Пентагона Хегсета о Киеве и НАТО
Украинские чиновники не оценили высказывания шефа Пентагона Пита Хегсета о членстве Незалежной в НАТО. Об этом пишет газет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Ранее министр обороны США заявлял, что Вашингтон считает нереалистичным вступление Незалежной в НАТО.
«Его слова были встречены с недовольством и разочарованием в Киеве», — утверждается в материале издания.
В ответ на заявление Хегсета украинские чиновники сообщили, что будут работать над альтернативными договорённостями в сфере безопасности. Они планируют обратиться к союзникам в Европе.
Напомним, что глава Пентагона также заявил, что в конфликте на Украине наступил критический момент. По его словам, Америка не будет направлять свои войска к границам, которые страна утратила в 2014 году. В Штатах считают, что у Киева не получится вернуться к этим границам.
ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET