«Списали в утиль»: Захарова озвучила неудобную правду об «украинском проекте» НАТО
Захарова: НАТО не делает ставку на Украину, её использовали и списали в утиль
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада потерпели неудачу в «украинском проекте», использовав Киев и затем отвергнув его. Так дипломат прокомментировала высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который утверждал, что РФ якобы «проиграет», если «соберётся напасть» на военно-политический блок.
«Теперь акценты смещаются. Очевидно, на киевский режим они больше ставку не делают: использовали — списали в утиль», — отметила Захарова в телеграм-канале.
Она также подчеркнула, что теперь ЕС сталкивается с основными экономическими и политическими проблемами, возникшими в результате внешней политики западных стран, и добавила, что «обвисшая» экономика Европы оказалась в сложной ситуации.
Ранее новый министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что власти Штатов считают нереалистичным вступление Украины в НАТО. Также шеф Пентагона полагает, что Киев по окончанию конфликта не сможет восстановить границы 2014 года, то есть вернуть Крым, Донбасс и Новороссию.
Telegram / МИД России