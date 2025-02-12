«Списали в утиль»: Захарова озвучила неудобную правду об «украинском проекте» НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада потерпели неудачу в «украинском проекте», использовав Киев и затем отвергнув его. Так дипломат прокомментировала высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который утверждал, что РФ якобы «проиграет», если «соберётся напасть» на военно-политический блок.

«Теперь акценты смещаются. Очевидно, на киевский режим они больше ставку не делают: использовали — списали в утиль», — отметила Захарова в телеграм-канале.