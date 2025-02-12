Зеленский признал, что Украина вряд ли вступит в НАТО
The Economist: Зеленский признал маловероятность членства Украины в НАТО
Главарь киевского режима Владимир Зеленский признал, что Украина вряд ли станет частью НАТО. Свои расстройства он выразил в интервью The Economist.
Зеленский пояснил, что не оставит попыток втиснуться в альянс, однако осознаёт нежелание европейских стран брать ответственность за Киев. Он беспокоится, что от нового руководства США не исходит никаких инициатив безопасности для Украины. Зеленский жалуется, что Штаты, Германия и Венгрия сопротивляются членству Киева в альянсе. Он смело заключил, что Будапешт «пойдёт по струнке» под давлением Вашингтона.
Ранее новый министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что власти Штатов считают нереалистичным вступление Украины в НАТО в качестве результата урегулирования кризиса. Также шеф Пентагона полагает, что Киев не сможет восстановить границы 2014 года, то есть вернуть Крым, Донбасс и Новороссию.
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