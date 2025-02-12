Зеленский признал, что Украина вряд ли вступит в НАТО

Зеленский пояснил, что не оставит попыток втиснуться в альянс, однако осознаёт нежелание европейских стран брать ответственность за Киев. Он беспокоится, что от нового руководства США не исходит никаких инициатив безопасности для Украины. Зеленский жалуется, что Штаты, Германия и Венгрия сопротивляются членству Киева в альянсе. Он смело заключил, что Будапешт «пойдёт по струнке» под давлением Вашингтона.