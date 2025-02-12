«Нереалистично»: Глава Пентагона облил холодным душем Зеленского, мечтающего об Украине-2014

Украина не сможет восстановить границы 2014 года и вернуть себе Крым, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. К такому выводу пришёл глава Минобороны США Пит Хегсет. Он также подчеркнул, что президент США будет достигать мира «совместными усилиями».

«Мы хотим, как и вы, суверенной и процветающей Украины. Однако мы должны начать с признания того, что возвращение к границам Украины до 2014 года — это нереалистичная задача», — сказал Хегсет на заседании контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Украине.

Украина не сможет сдвинуть ВС РФ на позиции, занимаемые до СВО, заявил в январе Марко Рубио, ныне занимающий пост госсекретаря США. Политик считает, что нужно смотреть на ситуацию реалистично, а «страна такого размера, как Украина» не справится с такой серьёзной задачей.