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12 февраля, 14:26

«Нереалистично»: Глава Пентагона облил холодным душем Зеленского, мечтающего об Украине-2014

Глава Минобороны США: У Украины не получится вернуться к границам 2014 года

Украина не сможет восстановить границы 2014 года и вернуть себе Крым, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. К такому выводу пришёл глава Минобороны США Пит Хегсет. Он также подчеркнул, что президент США будет достигать мира «совместными усилиями».

«Мы хотим, как и вы, суверенной и процветающей Украины. Однако мы должны начать с признания того, что возвращение к границам Украины до 2014 года — это нереалистичная задача», — сказал Хегсет на заседании контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Украине.

Украина не сможет сдвинуть ВС РФ на позиции, занимаемые до СВО, заявил в январе Марко Рубио, ныне занимающий пост госсекретаря США. Политик считает, что нужно смотреть на ситуацию реалистично, а «страна такого размера, как Украина» не справится с такой серьёзной задачей.

Ранее в Пентагоне заявили, что не собираются отправлять американских военных на Украину. В Америке рассчитывают на «скорое» достижение мирной сделки по вопросу российско-украинского конфликта.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Полина Никифорова
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