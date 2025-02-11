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11 февраля, 16:28

В Пентагоне ответили на вопрос об отправке американских военных на Украину

Глава Пентагона Хегсет: США не собираются отправлять военных на Украину

США не собираются отправлять войска на Украину. Такое заявление сделал шеф Пентагона Пит Хегсет.

«Мы не отправим военных на Украину», — пояснил Хегсет в беседе с журналистами в штаб-квартире африканского командования в Германии.

Глава Пентагона добавил, что американский лидер Дональд Трамп рассчитывает на «скорое» достижение мирной сделки по Украине. Кроме того, США в настоящее время не собираются сокращать численность своих войск в Европе. По словам Хегсета, это может произойти после разрешения ситуации в Незалежной.

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Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский регулярно выпрашивал солдат и в целом военную помощь от Запада и своих союзников. До этого глава киевского режима тонко намекнул на поставку оружия, заявив, что Незалежная не может отправить на фронт 18-летних парней из-за отсутствия вооружения. Также украинская сторона открыто заявила, что ждёт в свои ряды отправку 40-50 тысяч военных. Бойцы должны будут обеспечить безопасность на границе в рамках урегулирования конфликта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Дарья Нарыкова
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