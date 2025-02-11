В Пентагоне ответили на вопрос об отправке американских военных на Украину

«Мы не отправим военных на Украину», — пояснил Хегсет в беседе с журналистами в штаб-квартире африканского командования в Германии.

Глава Пентагона добавил, что американский лидер Дональд Трамп рассчитывает на «скорое» достижение мирной сделки по Украине. Кроме того, США в настоящее время не собираются сокращать численность своих войск в Европе. По словам Хегсета, это может произойти после разрешения ситуации в Незалежной.