В Пентагоне ответили на вопрос об отправке американских военных на Украину
Глава Пентагона Хегсет: США не собираются отправлять военных на Украину
США не собираются отправлять войска на Украину. Такое заявление сделал шеф Пентагона Пит Хегсет.
«Мы не отправим военных на Украину», — пояснил Хегсет в беседе с журналистами в штаб-квартире африканского командования в Германии.
Глава Пентагона добавил, что американский лидер Дональд Трамп рассчитывает на «скорое» достижение мирной сделки по Украине. Кроме того, США в настоящее время не собираются сокращать численность своих войск в Европе. По словам Хегсета, это может произойти после разрешения ситуации в Незалежной.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский регулярно выпрашивал солдат и в целом военную помощь от Запада и своих союзников. До этого глава киевского режима тонко намекнул на поставку оружия, заявив, что Незалежная не может отправить на фронт 18-летних парней из-за отсутствия вооружения. Также украинская сторона открыто заявила, что ждёт в свои ряды отправку 40-50 тысяч военных. Бойцы должны будут обеспечить безопасность на границе в рамках урегулирования конфликта.
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