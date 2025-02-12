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12 февраля, 14:21

«США не верят в это»: Шеф Пентагона разрушил мечты Украины о вступлении в НАТО

Глава Пентагона Хегсет: США считают нереалистичным вступление Украины в НАТО

Министр обороны США Пит Хегсет. Фото © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Министр обороны США Пит Хегсет. Фото © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Новый министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что правительство Штатов считает нереалистичным вступление Украины в НАТО в качестве результата урегулирования кризиса. Соответствующее заявление прозвучало на заседании контактной группы Запада, которая координирует поставки оружия Киеву.

«США не верят в то, что членство в НАТО для Украины является реалистичным результатом для достигнутого путём переговоров урегулирования», — высказался глава Пентагона.

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Ранее финский политолог Малинен заявил, что капитуляция НАТО может стать ключевым шагом к мирному разрешению украинского конфликта. По его мнению, для достижения мира как на Украине, так и в Европе, необходимо, чтобы НАТО фактически сложило оружие в Киеве. Также профессор предложил Финляндии рассмотреть возможность закрытия военных баз на границе с Россией.

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Алена Пенчугина
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