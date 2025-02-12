«США не верят в то, что членство в НАТО для Украины является реалистичным результатом для достигнутого путём переговоров урегулирования», — высказался глава Пентагона.

Ранее финский политолог Малинен заявил, что капитуляция НАТО может стать ключевым шагом к мирному разрешению украинского конфликта. По его мнению, для достижения мира как на Украине, так и в Европе, необходимо, чтобы НАТО фактически сложило оружие в Киеве. Также профессор предложил Финляндии рассмотреть возможность закрытия военных баз на границе с Россией.