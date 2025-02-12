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12 февраля, 11:13

Украинский министр обороны провёл первую встречу с новым главой Пентагона

В МО Украины сообщили о первой встрече Умерова с главой Пентагона Хегсетом

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров и министр обороны США Пит Хегсет. Фото © Министерство обороны Украины

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров и министр обороны США Пит Хегсет. Фото © Министерство обороны Украины

В Министерстве обороны Украины сообщили о первой встрече главы ведомства Рустема Умерова с новым министром обороны США Питом Хегсетом. Она состоялась в рамках первого заседания «Рамштайна» при администрации президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.

«Первая встреча с новым министром обороны США Питом Хегсетом», — заявили в МО Украины, не раскрывая подробностей, которые обсуждались на встрече.

Ранее западные СМИ уточняли, что шеф Пентагона не будет объявлять о новых поставках оружия Украине на этом мероприятии. По их информации, он сосредоточится на «режиме слушания».

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Напомним, что 12 февраля проходит первое заседание «Рамштайна» в Брюсселе. Умеров заявил, что на встрече контактной группы будет обсуждаться продолжение военных поставок Украине в 2025 году, их увеличение за счёт европейских стран и развитие украинской оборонной промышленности. По его словам, «справедливый» и устойчивый мир будет возможен только тогда, когда украинская армия станет сильной на поле боя.

Алена Пенчугина
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