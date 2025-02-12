Украинский министр обороны провёл первую встречу с новым главой Пентагона
В МО Украины сообщили о первой встрече Умерова с главой Пентагона Хегсетом
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров и министр обороны США Пит Хегсет. Фото © Министерство обороны Украины
В Министерстве обороны Украины сообщили о первой встрече главы ведомства Рустема Умерова с новым министром обороны США Питом Хегсетом. Она состоялась в рамках первого заседания «Рамштайна» при администрации президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.
«Первая встреча с новым министром обороны США Питом Хегсетом», — заявили в МО Украины, не раскрывая подробностей, которые обсуждались на встрече.
Ранее западные СМИ уточняли, что шеф Пентагона не будет объявлять о новых поставках оружия Украине на этом мероприятии. По их информации, он сосредоточится на «режиме слушания».
Напомним, что 12 февраля проходит первое заседание «Рамштайна» в Брюсселе. Умеров заявил, что на встрече контактной группы будет обсуждаться продолжение военных поставок Украине в 2025 году, их увеличение за счёт европейских стран и развитие украинской оборонной промышленности. По его словам, «справедливый» и устойчивый мир будет возможен только тогда, когда украинская армия станет сильной на поле боя.