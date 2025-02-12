Украинский министр обороны провёл первую встречу с новым главой Пентагона

В Министерстве обороны Украины сообщили о первой встрече главы ведомства Рустема Умерова с новым министром обороны США Питом Хегсетом. Она состоялась в рамках первого заседания «Рамштайна» при администрации президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.

«Первая встреча с новым министром обороны США Питом Хегсетом», — заявили в МО Украины, не раскрывая подробностей, которые обсуждались на встрече.

Ранее западные СМИ уточняли, что шеф Пентагона не будет объявлять о новых поставках оружия Украине на этом мероприятии. По их информации, он сосредоточится на «режиме слушания».