Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 февраля, 09:10

В Минобороны Украины заявили о готовности к переговорам о мире, но с условием

Глава Минобороны Украины Умеров: Киев готов к переговорам

Рустем Умеров. Обложка © ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis

Рустем Умеров. Обложка © ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis

Украина открыта для переговоров о завершении конфликта, заявил министр обороны страны Рустем Умеров в Брюсселе, где проходит первое заседание «Рамштайна» при администрации президента США Дональда Трампа. При этом он добавил, что «справедливый» и устойчивый мир будет возможен только тогда, когда ВСУ будут сильными на поле боя.

Умеров также сообщил, что на встрече контактной группы будет обсуждаться продолжение военных поставок Украине в 2025 году, их увеличение за счёт европейских стран и развитие украинской оборонной промышленности.

У украинского министра в Брюсселе запланированы двусторонние встречи. По информации западных СМИ, новый министр обороны США Пит Хегсет не будет объявлять о новых поставках оружия на этом мероприятии, а сосредоточится на «режиме слушания».

СМИ: Трамп и Путин не будут считаться с Зеленским в ходе мирных переговоров
СМИ: Трамп и Путин не будут считаться с Зеленским в ходе мирных переговоров

Ранее Life.ru писал, в России отвергли нереальные условия Владимира Зеленского для мира. Лидеру киевского режима для сохранения кресла необходимо, чтобы украинский конфликт продолжался.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar