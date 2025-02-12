В Минобороны Украины заявили о готовности к переговорам о мире, но с условием

Украина открыта для переговоров о завершении конфликта, заявил министр обороны страны Рустем Умеров в Брюсселе, где проходит первое заседание «Рамштайна» при администрации президента США Дональда Трампа. При этом он добавил, что «справедливый» и устойчивый мир будет возможен только тогда, когда ВСУ будут сильными на поле боя.

Умеров также сообщил, что на встрече контактной группы будет обсуждаться продолжение военных поставок Украине в 2025 году, их увеличение за счёт европейских стран и развитие украинской оборонной промышленности.

У украинского министра в Брюсселе запланированы двусторонние встречи. По информации западных СМИ, новый министр обороны США Пит Хегсет не будет объявлять о новых поставках оружия на этом мероприятии, а сосредоточится на «режиме слушания».