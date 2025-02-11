СМИ: Трамп и Путин не будут считаться с Зеленским в ходе мирных переговоров

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп не станут ориентироваться на мнение Владимира Зеленского в ходе мирных переговоров. Об этом сообщает CNN.

Издание отмечает, что Зеленский больше не пользуется тем всеобщим восхищением, которое было у него на Западе в течение последних трёх лет. По данным СМИ, бывший главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный может стать более удобным человеком для Трампа при урегулировании конфликта, чем Зеленский, который «больше не является непреодолимой фигурой».