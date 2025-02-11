Спецпосланник Трампа в ближайшие недели представит план по Украине
Bloomberg: Келлог представит план Трампа по урегулированию украинского конфликта
Кит Келлог. Обложка © Х / Keith Kellogg
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог планирует в ближайшие недели обнародовать несколько вариантов плана по завершению конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Келлог намерен собрать ключевую информацию на Мюнхенской конференции по безопасности, а также во время визитов в Киев и европейские столицы. Его цель — убедить европейских лидеров взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности для поддержки мирного соглашения.
В статье также отмечается, что США не будут отправлять свои войска, но готовы предложить другие формы поддержки. Келлог призовёт союзников увеличить расходы на оборону и обсудит усиление давления на российский энергетический сектор.
Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на Украине ждут приезда «серьёзных людей из команды Трампа». По его словам, визит состоится уже на этой неделе. Также экс-комик допустил завершение украинского конфликта уже в этом году.