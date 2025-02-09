Зеленский допустил завершение украинского конфликта в 2025 году
Лидер киевского режима Владимир Зеленский допустил завершение украинского конфликта уже в этом году. Об этом экс-комик сообщил в интервью для британского вещателя ITV News.
«Я думаю, что сегодня есть все возможности для этого», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос ведущей об урегулировании конфликта в 2025 году.
Глава киевского режима также отметил, что, по его мнению, президент США Дональд Трамп хочет быстрого окончания войны. Очевидно, поэтому экс-комик согласен на скорое завершение конфликта.
Ранее Зеленский согласился на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Однако экс-комик ожидает от союзников поддержки и гарантий безопасности. Он опасается, что Европа и США «бросят» Украину.
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