Лидер киевского режима Владимир Зеленский допустил завершение украинского конфликта уже в этом году. Об этом экс-комик сообщил в интервью для британского вещателя ITV News.

«Я думаю, что сегодня есть все возможности для этого», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос ведущей об урегулировании конфликта в 2025 году.

Глава киевского режима также отметил, что, по его мнению, президент США Дональд Трамп хочет быстрого окончания войны. Очевидно, поэтому экс-комик согласен на скорое завершение конфликта.