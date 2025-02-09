Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 февраля, 17:31

Зеленский допустил завершение украинского конфликта в 2025 году

Лидер киевского режима Владимир Зеленский допустил завершение украинского конфликта уже в этом году. Об этом экс-комик сообщил в интервью для британского вещателя ITV News.

«Я думаю, что сегодня есть все возможности для этого», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос ведущей об урегулировании конфликта в 2025 году.

Глава киевского режима также отметил, что, по его мнению, президент США Дональд Трамп хочет быстрого окончания войны. Очевидно, поэтому экс-комик согласен на скорое завершение конфликта.

Белый дом вслед за Кремлём отказался комментировать переговоры Путина и Трампа
Белый дом вслед за Кремлём отказался комментировать переговоры Путина и Трампа

Ранее Зеленский согласился на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Однако экс-комик ожидает от союзников поддержки и гарантий безопасности. Он опасается, что Европа и США «бросят» Украину.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar