Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 февраля, 15:05

Зеленский согласен на прямые переговоры с Путиным, если ЕС и США его «не бросят»

Владимир Путин и Владимир Зеленский на нормандском саммите 9 декабря 2019 года в Париже. Фото © Kremlin

Владимир Путин и Владимир Зеленский на нормандском саммите 9 декабря 2019 года в Париже. Фото © Kremlin

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам любого формата с президентом России Владимиром Путиным, если Европа и США «не бросят» Украину. Экс-комик ожидает от союзников поддержки и гарантий безопасности, о чём он заявил в интервью для британского вещателя ITV News.

«Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, а будут поддерживать и дадут гарантии безопасности, я был бы готов к любому формату переговоров», — ответил глава киевского режима на вопрос об отношении к прямому диалогу с Путиным.

В Госдуме рассказали, о чём Путин и Трамп могли говорить по телефону
В Госдуме рассказали, о чём Путин и Трамп могли говорить по телефону

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил о первых переговорах с российским лидером по украинскому конфликту. В Кремле не стали подтверждать или опровергать данную информацию. Республиканец тем временем поручил помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу организовать встречи по Украине.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar