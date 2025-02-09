Зеленский согласен на прямые переговоры с Путиным, если ЕС и США его «не бросят»
Владимир Путин и Владимир Зеленский на нормандском саммите 9 декабря 2019 года в Париже. Фото © Kremlin
Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам любого формата с президентом России Владимиром Путиным, если Европа и США «не бросят» Украину. Экс-комик ожидает от союзников поддержки и гарантий безопасности, о чём он заявил в интервью для британского вещателя ITV News.
«Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, а будут поддерживать и дадут гарантии безопасности, я был бы готов к любому формату переговоров», — ответил глава киевского режима на вопрос об отношении к прямому диалогу с Путиным.
Тем временем президент США Дональд Трамп заявил о первых переговорах с российским лидером по украинскому конфликту. В Кремле не стали подтверждать или опровергать данную информацию. Республиканец тем временем поручил помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу организовать встречи по Украине.