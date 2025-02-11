Новости СВО. Для ВСУ приготовили котёл у Курахова, Киев готовится наступать у Покровска, Трампу предложат поделить Украину, 11 февраля Украинские силы разбиты под Суджей, Зеленский ведёт армию на убой под Красноармейск, в США представят план мира — дайджест Life.ru 10 февраля, 21:07 Работа расчёта САУ «Мста-С» в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 11 февраля

Большая часть боевиков, вторгнувшихся в августе 2024 года в Курскую область, уничтожена. Об этом рассказал командующий спецназом «Ахмат» Апты Алаудинов. Большая часть вэсэушников — мобилизованные. Только за последние сутки враг потерял около 380 человек.

Расчёты FPV-дронов десантников 11-й бригады ВДВ уничтожили технику и личный состав ВСУ в приграничных районах Курской области. Видео © Telegram / mod_russia

— Здесь общие цифры потерь ВСУ должны уже не впечатлять, а ошеломлять. И в первую очередь украинское общество. Только по официальным данным, за время, что идут бои на Курском направлении, противник потерял без малого 60 тысяч человек, — написал военкор Евгений Поддубный.

Разбились о нашу оборону последние попытки киевского командования наступать. Все успехи под Фанасеевкой и Черкасской Конопелькой сошли на нет и теперь, отмечает «Военная хроника», ВСУ нужно откатиться до Суджи либо вводить дополнительные подразделения.

Донецкая Народная Республика, 11 февраля

На Украине до сих пор вспоминают 155-ю бригаду ВСУ, которая проходила обучение во Франции. Бегство этого подразделения разбирает Главное бюро расследований. Бригаду отправили под Покровск, и она должна была сдержать Армию России, но этого не случилось. Владимир Зеленский утверждал, что город никто не отдаст и на его оборону было направленно около 180 тысяч человек. Теперь же они в огненном мешке.

— Отказ от здравой военной тактики из-за зацикленности президента на символическом значении города привёл к гибели многих тысяч наиболее опытных и хорошо подготовленных солдат. От этих потерь Украина так и не оправилась, — пишет Responsible Statecraft.

На Покровском направлении противник продолжает наращивать силы, сообщает Юрий Подоляка. Наше командование делает то же самое, поэтому уже в середине февраля здесь может произойти грандиозное сражение. ВС РФ улучшают свои позиции. Сейчас бои идут за Удачное и Новоалександровку. ВСУ для своих нужд пытаются забрать автобусы у гражданских. Несколько шахтётров погибло от их рук, когда они пытались защитить транспорт, который возил их на работу. В итоге вэсэушники забрали их.

Расчёт FPV-дронов 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил боевую машину пехоты ВСУ в ДНР. Видео © Telegram / mod_russia

Тысячи военнослужащих сконцентрированы у Украины и на Кураховском направлении. Здесь российские войска создают новый котёл. По информации военного корреспондента Александра Коца, гарнизон противника пытается удержаться в части Дачного, но с большой долей вероятности он будет окружён. Военкор предполагает, что им дадут узкий коридор для выхода, в котором на них обрушится мощь русского оружия.

В освобождённом Торецке начат поиск диверсантов. В городе могут оставаться корректировщики огня. Кроме того, ищут точки взлёта БПЛА.

США оказались без плана

Спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог должен представить президенту Дональду Трампу план урегулирования вооружённого конфликта. То есть у хозяина Белого дома его не было, а все его слова — не что иное, как сотрясание воздуха. В Великобритании пришли к выводу, что лидеры двух государств просто поделят Украину, да и не только её. Автор UnHerd проводит исторические параллели начиная от царских времён, когда Россия расширялась, и Ялтинской конференции, когда главы «Большой тройки» поделили сферы влияния. В 2025 году может произойти похожий сценарий.

— Станет ли Украина в итоге участницей переговоров или нет, в итоге не будет иметь принципиального значения. Для Путина она — не более чем американская марионетка, а для Трампа — обуза. Как и было с Польшей и остальной Восточной Европой в 1945 году, судьбу Украины сообща решат Россия и США, — говорится в статье.

Возможно, и правда у Трампа нет плана только потому, что уже идут переговоры о новом мироустройстве. И Украина — лишь повод собраться.

Авторы Даниил Черных