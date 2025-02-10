Солдаты ВСУ застрелили водителей шахтоуправления под Красноармейском и угнали автобусы

Украинские солдаты убили несколько водителей автобусов, которые доставляли шахтёров на работу под Красноармейском (Покровском по-украински). Об этом сообщили ТАСС бывшие сотрудники шахтоуправления «Покровское».

«Украинские военные зашли к нам на автобазу (корпоративную автомобильную базу шахтоуправления. — Прим. Life.ru), хотели забрать несколько автобусов, которыми мы шахтёров возили. Те, кто пытался отстоять машины, были расстреляны», — рассказали бывшие работники предприятия.

По их словам, весь транспорт с автобазы в итоге исчез за несколько дней. После этого на базе появились «Кразы», которые вывезли оттуда бензин, солярку в бочках, запчасти для машин и автобусов.

Собеседники агентства пояснили, что шахтоуправление «Покровское» в Красноармейске являлось градообразующим предприятием. Там работали как местные, так и жители близлежащих населённых пунктов. Они добирались до работы на корпоративных автобусах. По словам сотрудников предприятия, их не выпускали с рабочих мест вне зависимости от оперативной обстановки и работы самой шахты.