Мужчина в Запорожье не выходит из дома третий год, опасаясь попасть в ряды ВСУ

В Запорожской области всё мужское население живёт в бесконечном страхе за собственную судьбу. Они знают, что по улицам рыскают сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, украинский аналог военкоматов. — Прим. Life.ru), которые забирают в ряды ВСУ всех без долгих разбирательств. Один из местных жителей оказался настолько предусмотрительным, что перестал выходить из дома ещё в декабре 2022 года.

Жители Запорожья «безвылазно» сидят в квартире по несколько месяцев, а один мужчина и вовсе — третий год. Это уже стало нормой для региона, рассказал в беседе с РИА «Новости» Константин, проживающий в Запорожской области.

«Так называемые ТЦК «закошмарили». Мужчине, чтобы выйти на улицу, надо, чтобы была или хорошая бронь, или же инвалидность, но нужно, чтобы документы были на руках. Если документов не окажется, то разбираться будут уже в военкомате. И дай бог, чтобы потом оттуда отпустили», — рассказал он.

Патрули с сотрудниками ТЦК стоят по всему городу с пяти утра — они проверяют общественный и личный транспорт после того, как его останавливают правоохранители. В семьях часто работают жёны, а мужчины прячутся по домам, чтобы не угодить в лапы военкомов.

«Люди, у которых нет документов об инвалидности или брони, сидят дома и не выходят даже ночью, работают жёны, а мужики сидят по квартирам. Я знаю человека, который так сидит с декабря 2022 года. Из моего круга общения, человек 12-13 не выходят из дома по два-три месяца. Для города это нормальная картина...» — сказал Константин.