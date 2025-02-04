В Одессе мужчина на два дня закрылся от ТЦК в машине, но его забрали в военкомат

В Одессе военнообязанный провёл двое суток, закрывшись в машине, чтобы избежать встречи с ТЦК. Однако полицейским всё же удалось его задержать.

По информации, предоставленной патрульной полицией Одесской области, мужчину отвезли в больницу, а затем передали в военкомат. Неясно, вышел ли он из автомобиля сам или его вытащили.

Мужчина закрылся в автомобиле, спрятавшись от сотрудников ТЦК в Одессе. Видео © 048.ua

Патрульная полиция подтвердила, что автомобиль остановили за нарушение ПДД вечером 2 февраля. При проверке выяснилось, что водитель скрывается от мобилизации. Предложив ему прибыть в военкомат, полицейские столкнулись с тем, что он забаррикадировался в салоне.

Позже он перебрался на подземную парковку жилого комплекса в Одессе, но полицейские окружили его, предотвратив побег. Записи показывают, что транспортное средство окружили как минимум два полицейских автомобиля.