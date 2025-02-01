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1 февраля, 15:09

В здании ТЦК в украинском городе Ровно прогремел взрыв

В украинском городе Ровно в здании ТЦК произошёл мощный взрыв, о чём сообщают местные новостные источники.

По предварительной информации, есть погибшие и раненые, однако точные данные о количестве и состоянии людей пока не раскрыты. Причины взрыва остаются неизвестными, правоохранительные органы едут на место ЧП.

Также сегодня ранее в Полтавской области был убит сотрудник военкомата во время транспортировки мобилизованных в учебный центр Вооружённых сил Украины (ВСУ) в городе Пирятин. Неизвестный мужчина в серой балаклаве и «пиксельных» брюках потребовал у сотрудника военкомата отдать ему оружие. Сам при этом он держал охотничье ружьё. Получив отказ, мужчина застрелил военнослужащего, забрал автоматическое оружие и скрылся вместе с одним из мобилизованных.

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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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